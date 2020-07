La relégation de Waasland-Beveren invalidée: voici les scénarios possibles (vidéo)

Waasland-Beveren contestait sa relégation en D1B alors que la compétition avait été arrêtée après 29 des 30 journées de la saison régulière. Mercredi soir, la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a déclaré fondée la plainte du club waeslandien. Les décisions de l'Assemblée générale de la Pro League du 15 mai, qui avait décrété l'arrêt définitif du championnat et la relégation de Beveren, sont donc invalidées. Quelles pourraient être les conséquences de cette décision à un mois de la reprise du championnat?

L'espoir renaît pour Waasland-Beveren.

Le couperet était tombé le 15 mai dernier: le club alors sa place en Division 1A. Pourquoi? Tout simplement parce que le classement a été figé, que cette équipe était lanterne rouge donc désignée relégable.

Mais voilà que mercredi soir, la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a invalidé cette décision. L'argument principal de l'avocat du club est: pourquoi arrêter ce championnat alors qu'il restait une journée et que Waasland aurait pu se sauver. Dans le même temps, en D1B, on va encore disputer un match en août. Cette différence de traitement est incohérente selon le club.

Quelles conséquences?

Il y a 3 cas de figure qui se présentent:

- Soit la Po League maintient son avis initial et présente des arguments solides avant de procéder à un nouveau vote qui mettra fin aux débats.

- Soit la Pro League décide d'organiser cette fameuse dernière journée de championnat. Mais cela paraît très compliqué en termes d'organisation. Cela pourrait bouleverser le classement et redistribuer toutes les cartes au niveau de l'attribution des tickets européens.

- Soit on élargit le nombre d'équipes présentes dans notre championnat. Pour l'instant, on joue à 16. Pourquoi ne pas accueillir 17 ou 18 clubs pour satisfaire tout le monde? Le problème, dans ce cas de figure, c'est qu'on bouscule tout le format de la compétition mais également les droits télé et le calendrier qui a été présenté mercredi après-midi.

Le Conseil d'Administration de la Pro League se réunit cet après-midi, vers 14h30, pour prendre une décision.