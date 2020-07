Zinédine Zidane tient à rassurer à propos d'Eden Hazard: "Ce sont des douleurs, ce n'est pas une rechute"

Zinédine Zidane a sélectionné Eden Hazard pour le match de la 35e journée de Liga, vendredi soir (22h) contre Alavés. L'entraîneur français du Real Madrid l'a annoncé jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Les joueurs du Real Madrid se sont entraînés ce jeudi en prévision de la rencontre de vendredi contre le Deportivo Alaves (22h) pour le compte de la 35e journée de la Liga.

Eden Hazard était de la partie. S'il a écourté sa séance mercredi, le Diable Rouge a cette fois pris part à toute la session ce jeudi.

Cependant, d'après les informations de plusieurs médias espagnols, Zinédine Zidane ne devrait pas prendre de risque avec son n°7 demain. Hazard pourrait ne pas être titulaire et jouer un bout de match. "Ce sont des douleurs, ce n'est pas une rechute", a indiqué l'entraîneur français en conférence de presse. "Il s'est entraîné avec nous normalement. J'espère qu'il sera avec nous pour les quatre derniers matchs puis en Ligue des champions. Il veut être avec nous et il n'a pas peur, mais c'est la troisième fois et ça le dérange un peu. Il y a des gens ici qui en savent beaucoup plus que moi et l'image aux examens ressort bien, elle est parfaite, mais l'inconfort, c'est normal après un match ou un entraînement difficile. Il n'a pas peur et il veut aider l'équipe. Demain, il sera avec nous".

Avec 77 points et avant de recevoir Alaves vendredi, le Real compte une unité d'avance sur le FC Barcelone.