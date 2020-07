Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

D'après les informations du journal sportif L'Equipe, le Qatar a demandé à Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, de se tourner vers la Ligue 1, ou du moins, vers des profils de joueurs français ou formés en France pour ce mercato estival. Quatre joueurs ont été ciblés: Boubacar Kamara (Olympique de Marseille), Ismaël Bennacer (formé à Arles-Avignon et qui joue à l'AC Milan), Tanguy Ndombele (formé à Guingamp et Amiens, et qui joue à Tottenham) et Faitout Maouassa (formé en région parisienne et à Nancy, et qui joue à Rennes).

Selon GloboEsporte, le plus gros média sportif brésilien, Wolfsburg s'est renseigné au sujet du milieu de terrain de Lyon Thiago Mendes. Recruté contre 22 millions d'euros plus 4,5 de bonus l'été dernier, la valeur marchande du footballeur de 28 ans est estimée à 20 M€.

Manuel Pellegrini, ancien entraîneur du Real Madrid et de Manchester City notamment, s'est engagé avec le Betis Séville pour les trois prochaines saisons, a annoncé jeudi le club espagnol. Le Chilien de 66 ans remplacera sur le banc Alexis Trujillo, nommé entraîneur par intérim après le limogeage de Joan Francesc Ferrer, dit "Rubi", le 21 juin. Pellegrini était sans club depuis son licenciement de West Ham en décembre.

Le défenseur international allemand de l'AS Monaco, Benjamin Henrichs, 23 ans, a été prêté pour la saison 2020-21 au RB Leipzig, 3e de Bundesliga en 2019-2020, ont annoncé mercredi les deux clubs. Arrivé à Monaco à l'été 2018 en provenance du Bayer Leverkusen pour un transfert estimé à 20 millions d'euros, Benjamin Henrichs, capable d'évoluer défenseur latéral droit ou milieu de terrain défensif, ne s'est jamais imposé en Principauté. Selon des sources proches du dossier, l'option d'achat du joueur s'élève à 15 millions d'euros. Après les départs de douze joueurs en fin de contrat, de trois joueurs prêtés (Tiémoué Bakayoko, Islam Slimani et Adrien Silva), les transferts de Kevin N'Doram à Metz et de Romain Faivre à Brest, Henrichs est déjà le 18e joueur à quitter l'AS Monaco cet été.



Le FC Lorient, promu en Ligue 1, a officialisé mercredi soir la signature de l'attaquant international espoir autrichien Adrian Grbic, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont, pour les cinq prochaines saisons. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives pour sa première année en Auvergne, le joueur de 23 ans était la révélation du championnat avant l'interruption liée à la crise sanitaire après 28 journées disputées.

L'ailier français Anthony Knockaert, prêté cette saison à Fulham en Championship (D2), s'est engagé définitivement avec les Cottagers, a annoncé mercredi Brighton, le club auquel il appartenait. L'ancien joueur du Standard (28 ans) a signé un contrat jusqu'en 2023 avec option pour une année supplémentaire.

Le Sporting de Charleroi et l'AC Milan ont trouvé un accord concernant le nouveau prêt d'un an, avec option d'achat, de l'attaquant camerounais Frank Tsadjout (20 ans). Le club carolo l'a annoncé jeudi sur son site officiel. Déjà prêté la saison dernière chez les Zèbres, il a disputé dix bouts de rencontres de D1A, pour un total de 54 minutes. Tsadjout a marqué un but, lors de la large victoire des Carolos contre Ostende (5-0) fin décembre 2019. Jamais titulaire et en concurrence avec Kaveh Rezaei et Shamar Nicholson, il devra confirmer ses bonnes dispositions. Tsadjout est un produit du centre de formation des Rossoneri et possède la double nationalité italienne et camerounaise. Il a fait toutes ses classes à l'AC Milan, où il a été repris à neuf reprises avec l'équipe première lors de la saison 2018-2019, sans pour autant quitter le banc.



Le KMSK Deinze, qui a assuré sa promotion en D1B, a annoncé jeudi le transfert de Siebe Blondelle. Le défenseur de 34 ans, qui évoluait à la KAS Eupen depuis 2015, a signé un contrat de trois ans en faveur du club de Flandre-Orientale. Au cours de sa carrière, Blondelle a défendu les couleurs de Vitesse Arnhem (2005-2007), du VVV Venlo (2007-2008), du FC Dender (2008-2009), du Rot Weiss Ahlen (2009-2010), du RAEC Mons (2010-2012), de Waasland-Beveren (2012-2015) et d'Eupen (2015-2020). Deinze a déjà attiré, entre autres, le gardien William Dutoit. Le Français de 31 ans, libre de tout contrat après trois saisons à Ostende, a lui aussi paraphé un bail de trois saisons, avec une option pour une année supplémentaire.