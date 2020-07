Premier League - Manchester United s'impose à Aston Villa et revient à un point de la quatrième place

(Belga) Manchester United s'est imposé 0-3 sur le terrain d'Aston Villa, jeudi, en clôture de la 34e journée du championnat d'Angleterre et met la pression sur Leicester dans la course à la Ligue des Champions.

Brunos Fernandes a ouvert le score sur un penalty qu'il s'était lui-même procuré à la 27e minute. Le jeune Mason Greenwood a doublé la mise en fin de première période, d'une frappe tendue de l'entrée du rectangle au terme d'un contre rondement mené (45e+2). A 18 ans, le jeune 'Red Devil' inscrit déjà son 9e but de la saison, le quatrième au cours des trois dernières journées. Paul Pogba, d'une frappe des 20 mètres, a fixé le score à 0-3 (58e). Avec 58 points, Manchester United, cinquième, revient à une seule longueur de Leicester, quatrième et actuellement dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Aston Villa, privé de Bjorn Engels, blessé au tendon d'Achille, est 19e et avant-dernier avec 27 points, à 4 points de Watford, premier sauvé. (Belga)