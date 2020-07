La Liga - Vainqueur à Bilbao, Séville se rapproche de la Ligue des Champions

(Belga) Le FC Séville s'est imposé 1-2 à l'Athletic Bilbao, jeudi, pour le compte de la 35e journée du championnat d'Espagne et a fait un grand pas vers la qualification à la prochaine Ligue des Champions.

Mené suite au but d'Ander Capa (28e), Séville a renversé la situation grâce à Ever Banega (70e) et Munir El Haddadi (74e). Séville occupe la quatrième position avec 63 points, 6 de plus que Villarreal, cinquième, alors qu'il ne reste que trois journées à disputer. Bilbao (48 points) est neuvième. Le Real Madrid, qui reçoit Alaves vendredi, est en tête (77) devant le FC Barcelone (76) et l'Atlético Madrid (63). (Belga)