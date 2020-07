F1: les pilotes vont-ils remettre le genou à terre avant le GP de Styrie?

Les pilotes de Formule 1 ont fait savoir jeudi qu'ils n'avaient pas discuté d'une éventuelle nouvelle action contre le racisme avant le Grand Prix de Styrie dimanche, comme avant le GP d'Autriche dimanche dernier.

"Ca n'a pas été discuté", a déclaré en conférence de presse le Français Romain Grosjean (Haas), qui dirige l'association des pilotes (GPDA), précisant ne pas savoir si la F1 avait "prévu un moment pour cela".

A l'origine de la mobilisation de son sport contre le racisme après la mort de George Floyd aux Etats-Unis fin mai, Lewis Hamilton a aussi dit "ne pas penser qu'un moment était prévu pour cela ce week-end".

"Ca n'est pas mon intention de le faire pendant l'hymne national (autrichien), a-t-il poursuivi. Mais si nous avons un peu de temps, je ne suis pas contre le faire."

Après avoir vu des mécaniciens de Red Bull s'agenouiller aussi dimanche, le Britannique de Mercedes a dit envisager désormais quelque chose avec son équipe.

L'Australien Daniel Ricciardo (Renault) a également indiqué penser refaire ce geste si l'occasion se présentait.

Sur la grille de départ du GP d'Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg, quatorze des vingt pilotes ont posé un genou à terre en signe de soutien à la lutte contre le racisme.

Tous étaient vêtus de T-shirts noirs frappés des mots "end racism" (en finir avec le racisme), sauf Hamilton qui portait un T-shirt "Black Lives Matter".

Le choix leur avait été laissé d'exprimer leur engagement comme ils le souhaitaient et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), le Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri), l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) et le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) étaient restés debout.

Leclerc et Verstappen avaient revendiqué dimanche leur choix de s'exprimer "à leur manière" et sont restés sur cette position jeudi, rejoints par Sainz. Kvyat a lui expliqué que sa "mentalité et (celle) de son pays ne lui permettaient pas vraiment de se mettre le genou à terre, geste réservé à d'autres occasions".

Après un Grand Prix inaugural retardé de plus de trois mois remporté la semaine dernière par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), une seconde course, appelée GP de Styrie (du nom de la région où elle se tient), aura lieu dimanche sur le même circuit, le Red Bull Ring de Spielberg.