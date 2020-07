José Mourinho fait à nouveau le SHOW en conférence de presse d'après match (vidéo)

Tottenham, avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen en défense centrale, n'a pu faire mieux qu'un piètre match nul et vierge (0-0) chez le relégable Bournemouth, jeudi pour la 34e journée de Premier League, et voit l'Europe s'éloigner un peu plus.

Avec 49 points et la 9e place, le club londonien a six unités de retard sur Manchester United, 5e et dernier qualifié virtuel pour l'Europe, qui se déplace chez Aston Villa en soirée.

Une situation qui frustre grandement José Mourinho. L'entraîneur des Spurs a d'ailleurs fait le show en conférence de presse d'après-match. Alors qu'un journaliste lui demande s'il l'entend bien, le Portugais, qui portait des écouteurs, a répondu 'non' avant de se lever et quitter la salle.