Real Madrid: le secret des coups de tête de Sergio Ramos (vidéo)

Sergio Ramos est une légende.

L'Espagnol de 34 ans a franchi le cap des 450 matches avec le Real Madrid (5e plus gros total de l'histoire du club) et est devenu le défenseur central le plus prolifique de l'histoire du Championnat d'Espagne avec 10 buts marqués cette saison en Liga, son nouveau record personnel: il compte au total 71 réalisations (69 avec le Real et 2 avec Séville) et devance les 67 buts de Ronald Koeman.

Ses buts, Ramos les met la plupart du temps de la tête. Il sait que c'est une de ses forces et pour cause, il s'entraîne à fond en salle pour l'améliorer. Chose qu'il prend au sérieux, mais qu'il tourne quand même en dérision, comme il l'a dévoilé dans une vidéo sur Instagram.