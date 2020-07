Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLSport.be!

L'attaquant international ivoirien Salomon Kalou va rebondir à 34 ans à Botafogo au Brésil, après avoir sillonné l'Europe du Feyenoord Rotterdam au Hertha Berlin, en passant par Chelsea ou Lille, a annoncé jeudi le club de Rio de Janeiro. Le joueur aux 97 sélections (28 buts), qui a disputé deux Coupes du monde (2010, 2014) avec les Eléphants ivoiriens, s'est engagé jusqu'à fin 2021, précise le club.

L'international kosovar Valon Berisha, sous contrat depuis 2018 avec la Lazio Rome (D1 italienne), s'est engagé pour quatre ans avec le Stade de Reims, a annoncé sur son site le club le club champenois tard jeudi soir. Ce milieu offensif expérimenté, âgé de 27 ans, rejoint au Stade de Reims son compatriote Arber Zeneli.



Gaël Kakuta, milieu offensif de 29 ans formé au RC Lens, revient chez les Sang et Or en provenance d'Amiens, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, a annoncé jeudi le club artésien promu en Ligue 1. Le joueur, qui a connu une dizaine de clubs dans sa carrière, avait quitté Lens en 2007, à l'âge de 16 ans. A l'époque, il avait cédé à la tentation de Chelsea, en Angleterre, avec un premier contrat professionnel à la clé deux ans plus tard. Il n'a cependant jamais percé chez les Blues. Kakuta, qui a disputé 24 matches pour 2 buts marqués en Ligue 1 en 2019-2020 avec Amiens, a également évolué aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en Chine. Autre recrue pour Lens: Ignatius Ganago, attaquant camerounais (21 ans) de l'OGC Nice (L1). Il 'est engagé avec le RC Lens pour les quatre prochaines saisons, selon le club artésien. Le montant de l'indemnité de mutation s'élèverait à la coquette somme de six millions d'euros, bonus compris, selon le quotidien Nice-Matin.



L'AS Saint-Etienne a annoncé jeudi soir avoir obtenu le prêt d'un joueur camerounais de l'équipe réserve de Braga (1ère div. portugaise), Yvan Neyou, pour un an avec option d'achat. Le joueur, qui joue au poste de milieu défensif, est âgé de 23 ans.

Le Club Bruges a prolongé de deux ans le contrat d'Eder Balanta. Le médian Colombien de 27 ans est désormais lié chez les Blauw & Zwart jusqu'en 2024, a confirmé jeudi le champion de Belgique. Balanta était arrivé l'été dernier en provenance du FC Bâle, en Suisse. Le joueur formé à River Plate a disputé 16 rencontres de Jupiler Pro League, pour deux buts, et a été titularisé à trois reprises en Ligue des Champions.



Le RSC Anderlecht a prêté Thierry Lutonda, 19 ans, pour une saison au RKC Waalwijk (Eredivisie), qui dispose d'une option d'achat.



Nathan De Medina quitte l'Excelsior Mouscron et s'est engagé en faveur de l'Arminia Bielefeld, promu en Bundesliga. Le club allemand a confirmé vendredi la signature de l'ancien international espoirs belge jusqu'en 2023. Formé au RSC Anderlecht, De Medina avait rejoint Mouscron en 2017 après un prêt d'une saison à Oud-Heverlee Louvain. En trois ans, il a joué 39 matches pour les Hurlus dont 22 la saison dernière. À 22 ans, le défenseur va découvrir la Bundesliga après le titre remporté par l'Arminia en deuxième division allemande fin juin.

Lommel tient son nouvel entraîneur avec le Britannique Liam Manning. Le club de D1B l'a communiqué vendredi. Responsable des entraîneurs à l'académie du New York City FC, club qui fait partie du City Football Group, le groupe propriétaire de Manchester City, il a également officié chez les jeunes à West Ham et Ipswich. Début mai, Lommel avait été repris par City Football Group, le groupe propriétaire de Manchester City.