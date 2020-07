Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane: des investisseurs proposent un projet INCROYABLE à l'Olympique de Marseille

Mourad Boudjellal et Ayachi Ajroudi poussent pour racheter l'OM. Le projet porté par les deux hommes est incroyablement ambitieux, mais jusqu'ici, le club a refusé toute avance.

Que va devenir l'Olympique de Marseille ? La question se pose, alors que le club est régulièrement cité comme à vendre, notamment par la presse française. L'intérêt est porté par Mourad Boudjellal, l'ancien président du club de rugby de Toulon. Ce dernier s'est associé à un homme d'affaire franco-tunisien, Ayachi Ajroudi. Les deux hommes veulent faire entrer le club dans une nouvelle dimension.

Comment ? En injectant, immédiatement, 700 millions d'euros de fonds saoudiens dans le club. Ce montant permettrait d'éponger les dettes et de disposer d'un bon budget en vue du recrutement. Ajroudi, lui, aurait déjà avancé ses pions en évoquant dans les discussions le recrutement de Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo pour porter le projet. Possible ? Difficile à dire à ce stade.

Jusqu'ici, l'OM a refusé les avances, assurant que le club n'était pas à vendre. Franck McCourt croit en son projet et ne veut pas lâcher son business. Reste à savoir comment les choses vont tourner à l'avenir.