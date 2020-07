"Le monde du football n'est pas prêt": le coming out anonyme bouleversant d'un joueur de Premier League

Une lettre ouverte écrite par un joueur évoluant en Premier League, le championnat anglais, fait parler Outre-Manche. Et pour cause: le joueur en question y fait son coming-out, dévoilant ses inquiétudes quant à l'accueil de la nouvelle dans le monde du football.

C'est une lettre ouverte poignante qu'a publié le journal The Sun ce samedi. Cette dernière est écrite par un joueur de Premier League, l'élite du football anglais, de manière anonyme. On y découvre un coming out, qui doit faire évoluer les mentalités dans un monde du football toujours très difficile à bouger.

"Je suis gay", écrit le joueur dans sa lettre. "L'écrire est déjà une grosse étape pour moi. Seuls des membres de ma famille et un petit groupe de mes amis le savent. Je ne me sens pas prêt à le partager avec mon équipe ou mon entraîneur. C'est dur. Il y a quelque chose en moi qui rend impossible le fait de m'ouvrir avec eux sur ce que je ressens. J'espère sincèrement qu'un jour, j'en serai capable", poursuit-il ensuite.

Mais dans ce document, l'homme détaille une vie horrible, marquée par la crainte d'avouer son orientation sexuelle au reste du vestiaire. "Je me sens piégé et j'ai peur qu'en dévoilant toute la vérité, les choses ne feraient que s'aggraver. Alors, même si mon cœur me dit souvent que j'ai besoin de le faire, ma tête me dit toujours la même chose: 'Pourquoi risquer de tout perdre ?", écrit-il, révélant un infernal dilemme.

Son verdict est d'ailleurs limpide, le poussant à envisager une solution pour le moins surprenante. "La vérité, c'est que je ne pense pas que le monde du football soit encore prêt à ce qu'un joueur fasse son coming out, a-t-il confié, fataliste. Mon plan, c'est d'arrêter ma carrière plus tôt et de dire la vérité. Je jetterai sûrement de belles années lucratives pour mon futur. Mais la paix intérieure, ça ne s'achète pas".

Une lettre anonyme bouleversante qui, espérons-le, sera suivie d'une évolution des mentalités. Le tout pour éviter qu'un coming out ne s'apparente à une telle épreuve.