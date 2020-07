Jupiler Pro League - Jonathan David élu Joueur de l'année par les supporters gantois

(Belga) Les supporters de La Gantoise ont élu l'attaquant Jonathan David comme Joueur de l'année. Le Canadien de 20 ans a devancé Elisha Owusu et Vadis Odjidja-Ofoe au classement. Il succède au palmarès à Dylan Bronn.

David a disputé une excellente saison et, avec 18 buts, terminé en tête du classement des buteurs avec Dieumerci Mbokani (Antwerp), qui s'est adjugé le trophée pour avoir marqué plus de buts en déplacement. Avec 23 buts et 10 assists en 40 rencontres toutes compétitions confondues, David a aidé La Gantoise à finir deuxième du championnat et à passer l'hiver européen. (Belga)