La Liga - Barcelone assure l'essentiel à Valladolid et retarde le sacre du Real

(Belga) En s'imposant 0-1 à Valladolid grâce à un but d'Arturo Vidal (15e), samedi, lors de la 36e journée du championnat d'Espagne, le FC Barcelone est revenu à une longueur du Real Madrid, retardant le sacre des Madrilènes.

Servi par un ballon piqué de l'extérieur du pied de Messi, Vidal a trompé Masip d'une frappe croisée du droit (15e). C'est le huitième but de la saison du médian chilien et le 20e assists de Messi. Le Barça a manqué plusieurs occasions de se mettre à l'abri, par Griezmann (19e) notamment. En face, Kike Perez a perdu l'équilibre alors qu'il se présentait seul face à ter Stegen (37e). Le gardien allemand se montrait décisif en seconde période sur une tête d'Unal (59e) et sur une frappe de Ramirez (90e+1). Barcelone (79 points) revient à une longueur du Real Madrid, qui ne pourra donc pas être sacré dès lundi à Grenade. Valladolid (39 points) est 14e. (Belga)