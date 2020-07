Les Belges à l'étranger - Manchester City, avec De Bruyne, s'impose largement à Brighton

(Belga) Manchester City s'est largement imposé à Brighton 0-5 samedi, lors de la 35e journée du championnat d'Angletere. Kevin De Bruyne a joué 64 minutes pour City, Leandro Trossard est resté sur la pelouse 70 minutes pour Brighton.

Manchester City a marqué deux fois en première période, par Sterling, d'une frappe croisée des 20 mètres (21e), et par Gabriel Jesus (44e), sur un corner tiré par De Bruyne et prolongé par Rodri (44e). En seconde période, De Bruyne lançait Mahrez sur la droite, lequel centrait au second poteau où Sterling marquait son deuxième but de la soirée (53e). Bernardo Silva portait le score à 4-0 (57e) avant que Sterling ne réalise le triplé de manière rocambolesque (81e). De Bruyne a cédé sa place à David Silva à la 64e. Trossard, qui s'est montré menaçant en première période avec un tir non cadré (26e), a été remplacé par Jahanbakhsh (70e). Manchester City (72 points) est assuré de terminer la saison à la deuxième place, derrière Liverpool (93). Brighton (36 points) est 15e avec 8 points d'avance sur Bournemouth, premier relégable, qui joue dimanche. (Belga)