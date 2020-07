GP de Styrie: premier succès pour Hamilton cette saison, doublé pour Mercedes

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Styrie, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le Red Bull Ring de Spielberg (4,318 km). Le champion du monde de Mercedes, parti en pole, a dominé la course du début à la fin. Son équipier finlandais Valtteri Bottas, leader du championnat, a pris la deuxième place devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).



Le Grand Prix, le deuxième consécutif sur le circuit de Spielberg, avait à peine commencé que les Ferrari de Sebastian Vettel et de Charles Leclerc s'accrochaient, provoquant l'abandon des deux bolides de la 'Scuderia'. Au virage N.3 du premier tour, Leclerc a décollé sur un vibreur en tentant de dépasser par l'extérieur son équipier dont il est venu arracher l'aileron arrière.

Parti en pole, Hamilton n'a jamais été menacé par Verstappen, longtemps deuxième, qu'il a toujours gardé à bonne distance. A cinq tours de la fin, Bottas revenait sur le Néerlandais. Malgré une résistance acharnée, le pilote Red Bull devait laisser filer le Finlandais de Mercedes à quatre tours de l'arrivée. Alors qu'il avait une avance confortable sur son équipier thaïlandais Alexander Albon, quatrième, Verstappen repassait par les stands remettre des nouveaux pneus tendres pour tenter d'obtenir le point du tour le plus rapide. En vain, l'Espagnol Carlos Sainz (McLaren), neuvième, arrachait ce point bonus. Derrière, Albon finissait quatrième.

Au terme d'une belle lutte, le Britannique Landon Norris (McLaren) prenait la cinquième place sur le fil devant le Mexicain Sergio Perez (Racing Point), le Canadien Lance Stroll (Racing Point) et l'Australien Daniel Ricciardo (Renault). Sainz, neuvième, et le Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri) complétaient le top-10. A 35 ans, Hamilton décroche la 85e victoire de sa carrière. Il se rapproche un peu plus du record détenu par Michael Schumacher, 91 succès. Vainqueur la semaine dernière du premier Grand Prix d'Autriche, Bottas conserve la tête du général avec 43 points. Hamilton (37 points) revient à 6 longueurs.

La Formule 1 sera déjà de retour la semaine prochaine avec le Grand Prix de Hongrie à l'Hungaroring de Budapest.