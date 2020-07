Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Tielemans et Praet, s'écroule à Bournemouth

(Belga) Leicester a concédé une défaite 4-1 à Bournemouth, dimanche, dans le cadre de la 35e journée du championnat d'Angleterre. Youri Tielemans a joué tout le match pour les 'Foxes' et Dennis Praet est monté à la pause.

Leicester menait au repos grâce à un but de l'inévitable Jamie Vardy (23e). L'avant-centre porte son compteur à 23 réalisations cette saison, confortant sa première place au classement des buteurs. Leicester s'est écroulé en seconde période. Bournemouth a renversé la situation en deux minutes, grâce à un penalty de Stanislas (65e) et un but de Solanke (67e). Après ce but, le défenseur de Leicester Soyuncu s'est rendu coupable d'un mauvais geste et a été exclu. Un but contre son camp d'Evans (83e) et une nouvelle réalisation de Solanke (87e) ont aggravé la marque. Quatrième avec 59 points, Leicester risque de se faire dépasser par Manchester United (58), qui reçoit Southampton lundi. Les quatre premiers de la Premier League se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions. Bournemouth (31 points) conserve ainsi ses chances de maintien: les 'Cherries' comptent 3 points de retard sur le premier sauvé, Watford, à trois journées de la fin. (Belga)