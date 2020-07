Italie: l'Inter prend la deuxième place

Facilement victorieuse lundi d'un Torino à la dérive (3-1), l'Inter Milan a pris la très disputée deuxième place du championnat d'Italie à l'issue de la 32e journée.

Inter Milan 68 points; Lazio Rome 68 points; Atalanta Bergame 67 points. La Juventus est loin devant, avec huit longueurs de marge sur l'Inter et la Lazio, et il n'y a plus vraiment de suspense pour le titre.

Les trois poursuivants du leader turinois ont aussi leur place assurée ou presque pour la prochaine Ligue des Champions, mais l'ordre d'arrivée reste très incertain.

Alors que la 33e journée débute dès mardi avec le match de l'Atalanta contre Brescia, c'est en tous cas désormais l'Inter qui occupe la place du dauphin.

Des quatre équipes du haut de tableau, celle d'Antonio Conte est en effet la seule à s'être imposée ce week-end, la Juve et l'Atalanta s'étant séparées sur un nul 2-2 alors que la Lazio a de nouveau perdu, contre Sassuolo.

L'Inter a pourtant mal débuté contre le Torino (16e) lundi, avec une énorme et erreur de son habituellement très fiable gardien Handanovic, transformée en but par Belotti (17e).

Mais les Turinois sont extrêmement fragiles depuis la reprise (quatre défaites en six matches) et l'Inter a tout juste eu besoin d'accélérer après la pause pour revenir, puis passer devant.

Les trois buts nerazzuri ont été inscrits en moins d'un quart d'heure par Young d'une belle reprise (49e), Godin de la tête pour son premier but en Serie A (51e), puis Lautaro Martinez sur une frappe déviée (61e).

Avec un déplacement sur le terrain de la Spal (19e) jeudi, la 33e journée pourrait aussi être favorable à l'Inter.

Résultats complets de la 32e journée:

samedi

Lazio Rome - Sassuolo 1 - 2

Brescia - AS Rome 0 - 3

Juventus Turin - Atalanta Bergame 2 - 2

dimanche

Genoa - SPAL 2 - 0

Udinese - Sampdoria Gênes 1 - 3

Cagliari - Lecce 0 - 0

Parme - Bologne 2 - 2

Fiorentina - Hellas Vérone 1 - 1

Naples - AC Milan 2 - 2

lundi

Inter Milan - Torino 3 - 1