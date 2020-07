WNBA - Un duel entre Emma Meesseman et Julie Allemand en ouverture de la WNBA

(Belga) La saison de WNBA, le championnat nord-américain féminin de basket, débutera le 25 juillet à huis clos en Floride. La première journée proposera le 25 juillet à 17h (heure locale, 23h heure belge) un duel entre les champions en titre, Washington Mystics, l'équipe d'Emma Meesseman, et les Indiana Fever de Julie Allemand.

Le championnat 2020 qui devait débuter le 15 mai a été reporté à cause du nouveau coronavirus. Il se déroulera sous une forme raccourcie à l'Académie IMG de Bradenton, non loin de Tampa Bay. Le calendrier comprendra 22 matches de saison régulière - l'an passé 34 avaient été au programme - avant les play-offs en octobre. Douze équipes sont engagées. Comme la NBA, qui a choisi de s'isoler à Disney World, plus au nord de la Floride pour y finir sa saison également à compter de fin juillet, la WNBA a opté pour une bulle afin d'y concentrer les joueuses et ainsi limiter les risques liés au coronavirus.. Emma Meesseman, 27 ans, dispute la saison de WNBA pour la 7e fois avec Washington Mystics, tenants du titre, tandis qu'il s'agit d'une première expérience américaine pour Julie Allemand, 23 ans. (Belga)