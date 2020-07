Après la sieste, voici les jumelles: Gareth Bale fait encore le show sur le banc du Real Madrid (photo)

Gareth Bale ne s'arrêtera donc sans doute plus. Le Gallois, qui n'entre clairement plus dans les plans de Zinédine Zidane, cire le banc depuis la reprise de la Liga. Encore hier soir, face à Granada, l'ancien joueur de Tottenham a pris place sur le côté du terrain.

La semaine dernière, il avait marqué les esprits en piquant un petit somme improvisé, masque sur les yeux. Hier soir, visiblement inspiré, Bale a décidé de sortir les jumelles, en utilisant sa main et une feuille de papier. Le cliché fait le tour des réseaux sociaux et suscite un sentiment partagé entre l'aspect drôle du geste et ce sentiment de déconnexion du joueur.

Quelle sera la prochaine animation ? Réponse, peut-être dès jeudi.