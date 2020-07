"C'est une situation compliquée": l'état d'Eden Hazard commence à inquiéter Zinedine Zidane

Eden Hazard était sur le banc, hier soir, face à Granada. Encore insuffisamment remis de sa blessure à la cheville, il n'a pas disputé la moindre minute. Une situation qui commence à inquiéter Zidane, qui compte sur le Belge pour la fin de saison.

Mais que va devenir Eden Hazard ? Le Diable Rouge vit une saison cauchemardesque en Espagne. Blessé depuis des mois, le Brainois peine à convaincre. Hier soir, face à Granada, le numéro 7 du Real Madrid n'a pas quitté le banc, ce qui n'a pas empêché son équipe de l'emporter 1-2.

Pour être précis, Zinedine Zidane l'a confirmé: Hazard n'est plus blessé mais il continue à ressentir des douleurs à la cheville gauche, opérée au mois de mars. Ce qui commence à inquiéter le Real Madrid. "C'est une situation compliquée', a d'ailleurs reconnu Zidane en conférence de presse hier soir. "“Eden Hazard doit être très très bien pour pouvoir jouer. Il va mieux, et j’espère qu’il sera à 100% jeudi et qu’il pourra jouer les deux derniers matchs parce qu’il veut aider l’équipe", a-t-il ensuite poursuivi.

Le Real Madrid espère pouvoir miser sur Hazard face à Manchester City, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Ce sera face à un certain Kevin De Bruyne. Les Mancuniens l'avaient emporté 1-2 à l'aller.