Anderlecht confirme un troisième transfert avec le retour de Derrick Luckassen

Prêté la saison dernière au RSC Anderlecht par le PSV, Derrick Luckassen portera toujours le maillot mauve et blanc la saison prochaine. Le défenseur néerlandais est de nouveau prêté pour une saison, a confirmé mardi le club bruxellois.

La saison dernière, Luckassen, qui avait rejoint le PSV en 2017 en provenance de l'AZ, avait joué 18 rencontres sous le maillot bruxellois. Il s'était blessé lors du déplacement à Malines le 15 février dernier et n'avait pas pris part aux dernières rencontres avant l'arrêt du championnat à cause du coronavirus.

"Comme Derrick Luckassen a démontré la saison dernière toute l'étendue de ses capacités et son excellente mentalité, le RSCA est vraiment ravi de pouvoir à nouveau compter sur les services de ce robuste défenseur central durant une année supplémentaire. À 25 ans, Derrick a en effet d'ores et déjà accumulé une certaine expérience au plus haut niveau. Une expertise qu'il pourra sans aucun doute apporter, en tant que leader, à notre jeune équipe", a précisé Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA. Il s'agit du troisième transfert entrant des Bruxellois lors de ce mercato après les arrivées d'Ilias Takidine (Genk) et Timon Wellenreuther (Willem II).