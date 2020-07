Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

Avec l'annonce de l'annulation de sa sanction européenne, Manchester City devrait conserver Kevin De Bruyne. Le potentiel futur capitaine des Skyblues planifierait de rester au moins jusqu'en 2023 en Angleterre avant de filer en MLS pour la fin de sa carrière, selon le Telegraph.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Selon le Mundo Deportivo, l'arrivée de Lautaro Martinez au FC Barcelone est de plus en plus probable. Le journal espagnol affirme même qu'une offre de 70 millions d'euros serait désormais suffisante pour l'Inter Milan, ce qui devrait largement accélérer les discussions. Mais le club devra avant tout vendre pour obtenir plus de liquidités.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Difficile d'imaginer une issue défavorable à ce dossier. L'Inter Milan ne pourra pas refuser les avances catalanes éternellement et doit maintenant préparer la succession de l'Argentin, qui ne cache pas son intérêt pour le Barça.

Dilemme en vue pour Samuel Umtiti. Selon Sport, le FC Barcelone, lassé par ses blessures, aimerait le vendre. Mais le défenseur français est confiant et veut tout faire pour continuer au Barça. Des clubs italiens espèrent l'attirer cet été.

Chelsea est à la recherche d'un gardien du top. Selon le Mirror, le club vise un certain Jan Oblak, dont la clause libératoire est fixée à 130 millions d'euros. Mais Chelsea, peu enclin à une telle dépense, aimerait proposer à l'Atlético de l'échanger contre Kepa pour faire chuter le prix.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. L'Atlético Madrid tient un des meilleurs portiers du monde, qui évolue dans un club de référence en Europe. Kepa ne semble pas être en mesure de représenter une option de remplacement suffisante. Difficile, dès lors, d'imaginer une telle opération.

Manchester City va profiter de l'aubaine européenne pour prolonger Pep Guardiola. Selon le Mirror, la direction prépare une offre de contrat titanesque pour le Catalan, sur du long terme. Un moyen de surfer intelligemment sur la vague liée à l'annulation de leur suspension européenne.

Le PSG se prépare à un départ de Neymar... à l'été 2021. Selon le Mundo Deportivo, les Parisiens préparent activement ce scénario, qui n'aura alors plus qu'un an de contrat. Le club acheteur, sans surprise, serait le FC Barcelone.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Neymar refuse à ce stade de prolonger. Mais qu'en sera-t-il si le club venait, par exemple, à gagner la Ligue des Champions ? Le Barça aura-t-il les moyens de réinvestir une partie des 222 millions d'euros déboursés par le PSG ? Difficile à dire aujourd'hui.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht a confirmé une arrivée, celle de Derrick Luckassen, dont le prêt a été prolongé. (Lire l'article complet).



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Les Mauves ont aussi bouclé le dossier Bogdan Mykhaylichenko. Le défenseur de 23 ans arrivera la semaine prochaine au Sporting, après avoir terminé la saison dans son club du Zorya Luhansk. Selon La Dernière Heure, l'arrière gauche a signé un contrat de 4 ans et coûtera 500.000 euros.

Le rêve Bruxellois de recruter Lucas Biglia s'effondre déjà. Nicolas Frutos lui-même a confirmé n'avoir jamais discuté d'un retour du joueur en Belgique. Son avenir devrait se dessiner en Italie, où il se sent très bien.

L'Antwerp a bouclé le transfert du gardien iranien Alireza Beiranvand. L'international va s'engager dans quelques jours, après avoir respecté une période de quarantaine.