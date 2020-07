José Mourinho DÉMONTE le verdict du TAS concernant Manchester City: "Si tu es innocent, tu n'as pas d'amende. C'est scandaleux"

José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, n'a pas apprécié la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'annuler la suspension européenne de Manchester City. "C'est une décision scandaleuse", a réagi Mourinho en conférence de presse.

"Si Manchester City est innocent, c'est scandaleux de les faire payer une amende", a commenté le Portugais. "Si vous n'êtes pas coupables, vous n'êtes pas punis. Et si vous êtes coupables, vous devez être suspendus."

Manchester City avait écopé d'une suspension de deux ans de toute compétition européenne pour avoir enfreint les règles du Fair-Play financier. Le club s'en est finalement sorti avec une amende de 10 millions d'euros. "Je ne dis pas que Manchester City est coupable mais si vous n'avez rien fait, vous ne devez pas être punis, même pas d'un centime. L'argent n'est pas un problème pour eux mais c'est le principe. Pourquoi vous devez payer 10 millions d'euros alors que vous êtes innocent? Je ne critique pas Manchester City car je ne peux pas dire s'ils sont coupables ou non. Je critique juste la décision."

En ce qui concerne son club, le 'Special One' est content "de la manière dont Tottenham travaille". "Le club est géré correctement et je pense que ce n'est pas le cas partout. Pour moi, c'est la fin du Fair-Play Financier", a conclu l'entraîneur de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld.