Les Belges à l'étranger - L'Atalanta de Timothy Castagne bat nettement Brescia et prend la 2e place

(Belga) L'Atalanta Bergame, avec Timothy Castagne titulaire, a largement battu Brescia 6-2 mardi soir lors de la 33e journée de Serie A.

Timothy Castagne a débuté la rencontre dans les rangs de l'Atalanta, qui a ouvert le score après deux minutes de jeu, par Pasalic. Torregrossa égalisait à la 8e minute, mais De Roon redonnait l'avance au club de Bergame à la 25e. Trois minutes plus tard, Castagne délivrait l'assist sur le but du 3-1, signé par l'ancien Genkois Ruslan Malinovskyi. Le score était de 4-1 à la pause, après un but de Zapata à la demi-heure. Pasalic plantait deux nouvelles roses (56e et 59e) pour permettre à l'Atalanta de mener 6-1 à l'heure de jeu, Spalek réduisant l'écart à la 83e minute. Gian Piero Gasperini a procédé à trois changements juste avant le dernier quart d'heure, dont celui de Timothy Castagne, qui a cédé sa place à Raoul Bellanova à la 73e minute. L'Atalanta s'empare de la 2e place avec 70 points, 2 de plus que l'Inter Milan, qui se rend à la SPAL jeudi, et la Lazio Rome, qui ira à l'Udinese mercredi. (Belga)