Marcus Rashford mis à l'honneur par l'université de Manchester

Outre ses performances sur les terrains de Premier League, Marcus Rashford s'est aussi récemment illustré lors de son active campagne visant à soutenir les enfants dans le besoin. L'attaquant anglais de Manchester United va recevoir un doctorat honorifique de l'université de Manchester, a précisé Manchester United mercredi matin sur son site officiel.

L'attaquant des Red Devils va recevoir la plus haute distinction que l'université mancunienne puisse accorder. Il succède aux légendes du club anglais que sont Sir Alex Ferguson et Sir Bobby Charlton, eux aussi mis à l'honneur par l'université de Manchester. "Nous avons encore un long chemin à parcourir dans la lutte contre la pauvreté des enfants dans ce pays, mais recevoir la reconnaissance de votre ville montre que nous allons dans la bonne direction et cela signifie beaucoup", a déclaré le joueur, cité sur le site du club.

Rashford a notamment contribué à ce que le gouvernement britannique de Boris Johnson fasse machine arrière et ainsi prolonger pendant l'été les repas gratuits pour les enfants défavorisés. Dans les premiers jours du confinement, le joueur de ManU avait lancé sur les réseaux sociaux une campagne de levée de fonds. Le joueur de 22 ans, qui a évoqué ses propres souvenirs d'enfance lorsqu'il dépendait des repas scolaires gratuits et des banques alimentaires, a permis de collecter 22,05 millions d'euros en dons financiers et alimentaires avec l'organisation caritative FareShare et de distribuer 3,9 millions de repas aux personnes vulnérables chaque semaine pendant la crise du coronavirus.