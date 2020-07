Un énorme coup en préparation: Sebastian Vettel pourrait rejoindre Aston Martin en 2021

Racing Point, qui deviendra officiellement Aston Martin en 2021, voudrait s'offrir Sebastian Vettel. La rumeur prend de l'ampleur et pousserait Sergio Pérez vers la sortie. Une solution que le champion du monde trouverait positive.

Ce serait sans aucun doute l'un des gros coups de ce mercato: Racing Point, qui deviendra Aston Martin en 2021, pourrait engager Sebastian Vettel. Le quadruple champion du monde quittera Ferrari en fin de saison et serait sur les tablettes du team britannique, qui verrait d'un très bon œil l'arrivée d'un pilote aussi expérimenté.

Et pour cause: Aston Martin espère concurrencer Mercedes et Ferrari, en misant sur le grand potentiel de Racing Point, qui a très bien progressé cette saison. En théorie, l'arrivée de Vettel était impossible en raison de la situation contractuelle des pilotes. Lance Stroll est intouchable, étant le fils du propriétaire de l'équipe. Mais Sergio Pérez, lui, pourrait être sacrifié.

Selon Sky Sports et Bild, des contacts ont été noués entre Vettel et Racing Point. L'idée serait d'activer une clause dans le contrat du Mexicain pour mettre fin à son contrat de manière anticipée. Cela permettrait d'attirer Vettel et d'offrir à Aston Martin une visibilité complémentaire, en s'offrant une pointure très expérimentée, cruciale pour le développement de ce projet en F1.

Il s'agit sans doute de la dernière chance de Vettel en F1 pour 2021.