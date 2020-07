Quatre matchs par jour en poules, finale une semaine avant Noël: voici le calendrier de la Coupe du Monde 2022

La FIFA, fédération internationale de football, a levé un coin du voile concernant le programme de la prochaine Coupe du monde 2022, organisée au Qatar. Le pays hôte donnera le coup d'envoi de ce Mondial le lundi 21 novembre au stade Al Bayt, contre une nation encore à définir. La finale est prévue le 18 décembre au stade Lusail, riche de 80.000 places.

Dans l'optique d'offrir à toutes les équipes des périodes de repos optimales entre les matches, il a été décidé d'étaler la phase de groupes sur douze jours, avec quatre matches par jour, a précisé ensuite la FIFA. Cette formule est rendue possible par l'absence de déplacement aérien entre les différents sites, tous proches les uns des autres. "Les organisateurs vont pouvoir, pour la première fois, optimiser le calendrier au profit des supporters, des équipes participantes et des médias", a ajouté l'instance internationale. "Une fois les matches connus, il sera discuté de quelle manière allouer les stades et les différents horaires de coup d'envoi afin de satisfaire au mieux les téléspectateurs dans les différents pays participants ou bien les supporters présents au Qatar."

Les matches de la phase de groupes commenceront à 13h, 16h, 19h et 22h, heures locales (11h, 14h, 17h et 20h heures belges), avec coups d'envoi simultanés lors de la dernière journée. Ceux de la phase à élimination directe seront disputés à 18h ou 22h, toujours heures locales (16h ou 20h, heures belges). L'UEFA et les championnats vont devoir composer avec ce tournoi, organisé en hiver pour la première fois de son histoire.