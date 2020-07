La règle des cinq changements par match sera appliquée la saison prochaine

L'IFAB (Internation Football Association Board), qui édicte les règles du football, a annoncé ce mercredi avoir opté pour une nouvelle règle. Les équipes pourront procéder à cinq changements par match et ce jusqu'au 31 juillet 2021. La règle, théorique, doit être avalisée par chaque championnat désireux de l'appliquer. Il ne s'agit donc que d'une autorisation.

Chaque fédération peut donc choisir d'appliquer ou non cette décision. Ce sera aussi le cas pour l'UEFA au niveau des compétitions européennes et internationales, comme la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Euro 2021. La raison de ce choix est simple: avec la crise, les joueurs et équipes seront soumis à un rythme plus soutenu, avec, en prime, une préparation raccourcie.

Pour éviter d'avoir un trop grand nombre d'interruptions, l'IFAB limite le nombre de périodes dédiées aux changements à trois par équipe, mi-temps non comprise. Comme c'est déjà le cas depuis la reprise post covid 19.