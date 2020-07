Foot: après le précédent Manchester City, le fair-play financier est-il mort ?

La justice sportive a-t-elle donné le coup de grâce au fair-play financier ? L'éclatante victoire obtenue lundi par Manchester City devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pose la question de la viabilité du système censé réguler le football européen et encadrer ses déficits.

- Qu'est-ce que le fair-play financier ? -

En vigueur depuis 2011, le fair-play financier (FPF) de l'UEFA a pour but de juguler le développement incontrôlé des dettes des clubs européens, dans un souci d'équité sportive.

Pour être autorisé à jouer en Ligue des champions ou en Ligue Europa, chaque club doit veiller à son équilibre financier: il ne doit pas dépenser plus qu'il ne gagne.

Concrètement, lors d'une période de trois ans, les clubs sont autorisésà dépenser 5 millions d'euros de plus que ce qu'ils gagnent. Leurs pertes peuvent atteindre 30 M EUR sur trois ans si elles sont entièrement couvertes par le propriétaire.

Les dépenses pour les centres d'entraînement, la formation des jeunes et le football féminin ne sont pas pris en compte.

- Quel bilan jusqu'à ce jour ? -

Le FPF a sans aucun doute contribué à réduire le niveau d'endettement du football européen.

Selon le dernier rapport dédié de l'instance dirigeante du foot européen, analysant les finances de plus de 700 clubs de haut niveau à travers le continent, ces clubs ont affiché un bénéfice global combiné de 140 millions en 2018. Pour comparaison, au cours des trois années précédant la mise en place du FPF, les pertes combinées s'élevaient à plus de cinq milliards d'euros.

"Je pense que le FPF est une bonne idée", estime l'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp. "Il est là pour protéger les équipes et la compétition, pour que personne ne dépense trop et que les clubs s'assurent que l'argent qu'ils veulent dépenser provient de bonnes sources."

Certains estiment au contraire que le FPF sert les intérêts des géants historiques tels que le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester United.

Le FPF protégerait ainsi la position de ces clubs à l'héritage fort, véritables marques connues dans le monde entier, générant d'énormes revenus et donc à l'immense pouvoir de dépense.

- Pourquoi City n'a pas été condamné ? -

Le TAS a annulé en appel la suspension de deux ans des compétitions européennes infligée à Manchester City par l'UEFA en février dernier pour non-respect du FPF.

Le club anglais était accusé d'avoir surévalué des contrats signés avec des sponsors liés au groupe Abu Dhabi United, également détenu par le propriétaire de City, le cheikh Mansour, afin de se conformer aux règles.

Des accusations similaires avaient été formulées envers un autre "nouveau riche", le PSG, détenu par un fonds d'investissement qatari, mais qui avait remporté en 2019 sa bataille judiciaire, le TAS validant son appel.

- Le FPF peut-il survivre ? -

"La décision est un désastre", a regretté l'entraîneur portugais de Tottenham José Mourinho, pour qui "le fair-play financier est mort".

Comme lui, de nombreuses voix estiment que la victoire de Manchester City sonne le glas du FPF.

Mais l'UEFA a dit rester "attachée à ses principes", ajoutant: "Ces dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important dans la protection des clubs et dans leur viabilité financière".

Dans le résumé de sa décision, le TAS a expliqué que les faits allégués étaient "soit non établis, soit prescrits", sans remettre en cause le fondement même du FPF.

S'il s'avérait, dans le dossier plus détaillé que le TAS doit publier prochainement, que c'est cette prescription de cinq ans qui a empêché l'interdiction de City, alors rien ne changerait sur le fond du règlement. L'UEFA pourrait continuer à condamner des clubs contrevenants, en espérant rester dans la limite des cinq ans pour ne pas être retoquée par le TAS en appel.

"J'espère vraiment que le FPF restera", a déclaré Jurgen Klopp, "sinon cela conduirait à une +Ligue mondiale+ qui dépendrait de qui possède les clubs et non plus des noms des clubs".