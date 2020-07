Foot: Silva porte City, bonne affaire pour Tottenham

Assuré de terminer à la deuxième place du championnat anglais, Manchester City s'est imposé sans forcer contre Bournemouth (2-1) mercredi, alors que Tottenham a dominé Newcastle (3-1) et mis la pression sur Wolverhampton, tenu en échec à Burnley (1-1).

. City poursuit sa série

Deux jours après la décision positive du Tribunal arbitral du sport, qui a annulé la suspension pour deux ans des coupes européennes infligée en février par l'UEFA, Manchester City a, sans surprise poursuivi sa bonne série face à Bournemouth (2-1), à l'occasion de la 36e journée du championnat d'Angleterre.

David Silva a ouvert le score sur coup franc à la 6e minute, et donné une passe décisive à Gabriel Jesus (39e). Le milieu offensif espagnol (34 ans), qui quittera Manchester City au terme de cette saison après dix ans au club, avait déjà marqué et fait deux passes décisives la semaine dernière contre Newcastle (5-0).

Bournemouth, qui reste premier relégable avec trois points de retard sur Watford et West Ham, a réduit le score en toute fin de match (Brooks, 88e).

Cette victoire ne changera rien au classement final de City en Premier League, isolé à la deuxième place loin derrière Liverpool et loin devant Chelsea, Leicester et United. Elle accrédite toutefois l'idée que les joueurs de Guardiola sont dans les meilleures dispositions pour les dernières échéances de la saison : d'abord la demi-finale de FA Cup, samedi, contre Arsenal et surtout le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid, dans trois semaines.

. Tottenham s'en sort encore

Trois jours après avoir remporté sans la manière le derby contre Arsenal (2-1), Tottenham s'impose Newcastle (1-3). Avec une certaine réussite, là aussi...

Les Magpies ont tiré au but 22 fois, mais sont restés trop maladroits.

Harry Kane a inscrit son premier doublé depuis le mois de décembre et sa blessure à la cuisse. L'attaquant anglais franchit à cette occasion la barre des 200 buts en Premier League, à seulement 26 ans. Septièmes avec un point de retard sur Wolverhampton, les Spurs restent dans la course à l'Europa League. Le latéral droit de Tottenham, Serge Aurier, dont le frère cadet a perdu la vie lundi, a été aligné dès le coup d'envoi.

. Des regrets pour Wolverhampton

Alors qu'ils pensaient avoir fait le plus dur en marquant en fin de match grâce à une belle reprise de volée de Raul Jimenez (76e), les Wolves ont finalement été rejoints à la sixième minute du temps additionnel sur un penalty de Chris Wood, et cèdent deux points à Burnley (1-1)

Ce résultat élimine les derniers minces espoirs d'accrocher une place en Ligue des Champions. Elle fragilise également la position de Wolverhampton pour la prochaine Europa League. Sheffield United, huitième avec deux points de retard, aura en effet l'occasion de passer devant en cas de victoire à Leicester, jeudi.

Cette 36e journée se poursuit mercredi soir avec Arsenal - Liverpool (19:15 GMT)