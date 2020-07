Deux ans après le sacre de la France, Adil Rami dévoile des images de l'épisode mythique de l'extincteur (vidéo)

Pour fêter les deux ans du titre mondial de la France en 2018, le défenseur Adil Rami a choisi de dévoiler des images inédites de l'"épisode de l'extincteur".

Quelques jours après la victoire contre l'Argentine en huitièmes de finale (victoire 4-3), Rami avait été réveillé par des coéquipiers. Pour "se venger", il avait ouvert un extincteur dans l'hôtel, ce qui avait déclenché l'alarme incendie. Plusieurs versions de cette histoire ont été racontées. Mais ce mercredi, des vidéos ont été publiées sur Instagram. Certains joueurs de l'Equipe de France avaient pour rappel profité d'une permission de sortie pour prendre du bon temps avant entre autres d'aller gentiment ennuyer Adil Rami.

"A poil, casque aux oreilles à distance de sécurité pour éviter cette fameuse histoire qui est "l’extincteur"... Merci Benjamin Mendy, moi qui à ce moment là avais confiance en toi, tu as réveillé le #ghostbuster en moi et bien sûr toute l'équipe de france et tout le village avec... 5h du matin, posés entre nous comme dans le quartier à l’époque à refaire le monde... JOYEUX ANNIVERSAIRE", écrit l'ancien joueur de l'OM dans son post sur Instagram.

On voit notamment Benjamin Mendy, Paul Pogba ou encore Presnel Kimpembe chanter dans le couloir de l'hôtel, ce qui a provoqué la sortie d'Adil Rami, nu, avant que ce dernier n'enfume le couloir.