F1: Williams confirme Russell et Latifi en 2021

Le Britannique George Russell et le Canadien Nicholas Latifi courront encore pour Williams la saison prochaine, ont annoncé les pilotes et l'écurie britannique jeudi, en marge du Grand Prix de Hongrie de Formule 1.

"Je resterai chez Williams en 2021", a commencé Russell lors d'une conférence de presse donnée depuis le Hungaroring de Budapest. Le contrat du Britannique âgé de 22 ans courait jusqu'à fin 2021 mais, en tant que membre de la filière Mercedes, il aurait pu être promu chez le constructeur avant cette date.

"Claire (Williams, la dirigeante de l'écurie, ndlr) n'était pas prête à me laisser partir et je suis sous contrat avec Williams, je dois respecter cette décision", a expliqué Russell.

Son maintien dans son équipe actuelle laisse penser que Mercedes conservera aussi le même duo de pilotes, le Britannique Lewis Hamilton -sans surprise- et le Finlandais Valtteri Bottas, l'an prochain.

"Nous avons commencé à en discuter, a d'ailleurs fait savoir Bottas jeudi. Rien n'a été signé pour l'instant mais les choses vont dans la bonne direction."

Interrogé à son tour sur son avenir, Latifi, qui débute en F1 cette saison à 25 ans et dispute ce week-end son troisième Grand Prix seulement, a affirmé disposer d'un "contrat de plusieurs années".

A la suite de cette conférence de presse, Williams a confirmé sur Twitter avoir "hâte de voir ces deux-là continuer à travailler avec l'équipe l'an prochain."

La saison 2020 de F1 a commencé le 5 juillet en Autriche, à huis clos et avec plus de trois mois de retard à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Le GP de Hongrie dimanche en sera la troisième manche.