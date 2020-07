Eden Hazard et Thibaut Courtois sacrés champions d'Espagne avec le Real Madrid (vidéo)

Le Real Madrid a remporté le titre de champion d'Espagne de football. Jeudi soir, à l'issue de la 37e et avant-dernière journée de la saison 2019-2020 de La Liga, les Merengues ne peuvent plus être rejoints par le FC Barcelone leur dernier rival. Leur victoire 2-1 aux dépens de Villarreal leur permet de compter 86 points, sept de plus que les Catalans battus à domicile par Osasuna (1-2).

Les Diables Rouges titularisés

Le club, où évoluent les Diables Rouges Thibaut Courtois et Eden Hazard, tous deux présents au coup d'envoi jeudi, a enlevé sa 26e victoire de la saison et la 10e consécutive depuis l'imposition du huis clos. Les 20e et 21e buts en championnat du Français Karim Benzema aux 29e et 77e (penalty) minutes ont eu raison du "sous-marin jaune" dans le petit stade Alfredo di Stefano désert. Iborra (84e) a sauvé l'honneur de Villarreal. Deux arrêts réflexes de Courtois en fin de match (90e+3) ont préservé le succès de ses couleurs. Hazard avait cédé sa place à Junior Vinicius à la 62e minute. Le Real a porté à 34 le nombre de ses titres sur les 89 attribués. Il n'avait plus connu de sacre depuis la saison 2016-2017. Son premier remontait à 1931-1932. Aucun club espagnol n'a remporté autant de titres. Barcelone, champion ces deux dernières saisons, arrive en deuxième position dans ce palmarès avec 26 couronnes. L'Atlético Madrid, troisième, n'en compte que dix. Il s'agit aussi du 66e trophée national du club (34 titres, 19 coupes, 11 supercoupes, une coupe Eva Duarte et une coupe de la Ligue). Le palmarès international du Real comprend aussi 13 Coupes/Ligues des champions, deux Coupes de l'UEFA, deux Supercoupes européennes et sept couronnes mondiales des clubs.

Hazard couronné dès sa première saison

Arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, Eden Hazard est donc couronné dès sa première saison même s'il n'a disputé que 16 des 37 matchs de championnat en raison de nombreuses blessures. Thibaut Courtois, en revanche, a été très actif dans la conquête de ce titre. Le portier des Diables Rouges a joué 34 rencontres et n'a concédé que 19 buts tout en réalisant 18 "clean sheets". Le Real Madrid, entraîné par Zinedine Zidane, qui décroche son 2e titre comme coach du club après 2016-2017 et le 3e après celui enlevé en 2002-2003 dans le rôle de vedette de l'équipe, n'a connu que trois défaites en championnat (à Majorque 1-0, à Levante 1-0 et au Betis Séville 2-1), contre 8 partages et surtout 26 victoires. Le Real a aligné la meilleure défense du pays avec seulement 22 buts concédés jusqu'à présent. Eden Hazard, Sportif belge en 2018, enlève son 4e titre de champion dans un 3e pays après ceux en France avec Lille (2010-2011) et en Angleterre avec Chelsea (2014-2015 et 2016-2017).

Deuxième titre de champion d'Espagne pour Courtois

Thibaut Courtois, Sportif belge de l'année 2014, est sacré pour la seconde fois en Espagne après ses premiers écussons enlevés avec l'Atlético Madrid en 2013-2014. Il a aussi décroché deux titres en Angleterre en compagnie de Hazard à Chelsea et avait fêté son premier sacre en Belgique avec Genk en 2010-2011. Le titre s'est joué depuis la reprise de la compétition interrompue trois mois par le Covid-19. Les Madrilènes ont aligné dix victoires consécutives et 30 points depuis le 14 juin. Dans le même temps, Barcelone a perdu neuft points en concédant trois partages et une défaite.



