Diables Rouges - Les Diables Rouges joueront un match d'entraînement en octobre contre la Nouvelle-Zélande

(Belga) Les Diables Rouges joueront un match amical contre la Nouvelle-Zélande le jeudi 8 octobre au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. La Fédération royale belge de football (RBFA) a officialisé jeudi la nouvelle. Le coup d'envoi aura lieu à 20h45.

Il s'agira du premier duel entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Au classement de la FIFA, la Nouvelle-Zélande est 122e, la Belgique est numéro 1. Le calendrier des Diables Rouges cet automne est maintenant complet. En septembre, ils jouent en Ligue des Nations au Danemark (05/09) et à domicile contre l'Islande (08/09). Suivra le match d'entraînement contre la Nouvelle-Zélande (08/10). Après se présenteront les matchs de la Ligue des Nations en Angleterre (11/10) et en Islande (14/10), les hommes de Roberto Martinez s'entraîneront mercredi 11 novembre à Bruxelles contre la Suisse. Quatre jours plus tard, ils recevront l'Angleterre (15/11) et le Danemark (18/11) dans le cadre de la Ligue des Nations. (Belga)