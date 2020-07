L'ancien pilote de F1 Alex Zanardi va être sorti du coma artificiel

Alessandro Zanardi va être sorti du coma artificiel dans lequel il est plongé depuis le 19 juin.

L'ancien pilote de Formule 1, devenu paracycliste après l'amputation de ses deux jambes et âgé de 53 ans, a été renversé par un camion alors qu'il circulait en handibike près de la ville de Pienza, en Italie. Zanardi a subi trois opérations au cerveau afin de tenter de le guérir de ses graves blessures.

Il faudra plusieurs jours avant que Zanardi ne se réveille complètement. Après cela, les médecins veulent réexaminer Zanardi pour déterminer l'étendue exacte des dommages au cerveau.

Zanardi a piloté en Formule 1 dans les années 1990 et est devenu deux fois champion de la série CART en 1997 et 1998. L'Italien est connu pour son refus de renoncer. Il est passé de la course automobile au paracyclisme après avoir perdu ses deux jambes dans un accident de championnat CART lors de la course allemande EuroSpeedway Lausitz en 2001. Il a remporté quatre médailles d'or et deux d'argent aux Jeux paralympiques en 2012 et 2016 et devait participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, reportés en 2021.