L'incroyable statistique d'Eden Hazard après son titre de champion d'Espagne avec le Real Madrid

Le Real Madrid, où évoluent Thibaut Courtois et Eden Hazard, a remporté le titre de champion d'Espagne de football. Jeudi soir, à l'issue de la 37e et avant-dernière journée de la saison 2019-2020 de La Liga, les Merengues ne peuvent plus être rejoints par le FC Barcelone leur dernier rival. Leur victoire 2-1 aux dépens de Villarreal leur permet de compter 86 points, sept de plus que les Catalans battus à domicile par Osasuna (1-2).

Arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, Hazard est donc couronné dès sa première saison même s'il n'a disputé que 16 des 37 matchs de championnat en raison de nombreuses blessures. Un titre de plus pour le capitaine des Diables Rouges qui lui permet d'entrer dans un cercle très restreint des joueurs ayant gagné un titre de champion dans trois ligues différentes.

Vainqueur de la Ligue 1 avec Lille (2011), de deux Premier League (2015, 2017) et donc d'une Liga, le Belge rejoint le Français Kingsley Coman (Ligue 1, Serie A, Bundesliga), le Chilien Arturo Vidal (Serie A, Bundesliga, Liga), le Brésilien Dani Alves (Liga, Ligue 1, Serie A), le Suédois Zlatan Ibrahimovic (Serie A, Ligue 1, Liga), le Néerlandais Arjen Robben (Premier League, Liga, Bundesliga), l'Anglais David Beckham (Premier League, Liga, Ligue 1) et le Portugais Cristiano Ronaldo (Premier League, Liga, Serie A).