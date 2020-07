Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Andre Schürrle, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, a annoncé vendredi dans le journal Der Spiegel qu'il mettait un terme à sa carrière à 29 ans. Mercredi, le Borussia Dortmund avait déjà annoncé qu'il avait rompu son contrat qui courait jusqu'en 2021. "J'ai longtemps réfléchi avant de prendre cette décision", a expliqué Schürrle qui se sentait souvent seul dans le monde du football. "Surtout lorsque l'on n'arrive pas à enchaîner les succès. Vous devez toujours jouer un rôle bien précis pour survivre dans ce monde." L'ancien international n'avait plus d'avenir à Dortmund, le club d'Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier. Transféré en 2016 en provenance de Wolfsburg, il n'avait jamais convaincu et avait été prêté à Fulham (2018-2019) et au Spartak Moscou (2019-2020). Le club russe avait décidé de ne pas lever l'option d'achat incluse dans le prêt. Formé à Mayence, Schürrle avait également joué à Leverkusen (2011-2013) et Chelsea (2013-2015). Champion du monde 2014 avec l'Allemagne, il avait notamment inscrit un doublé lors de la mythique demi-finale remportée 1-7 face au Brésil. Sa dernière sélection avec la Mannschaft remonte au 22 mars 2017.

Le président du Real Madrid Florentino Perez a surpris vendredi dans un entretien accordé à la radio espagnole Onda Cero en confirmant que son club ne ferait pas "de gros transferts" cet été (lire l'article complet).

Deuxième de la défunte Bundesliga 2, le VfB Stuttgart va retrouver l'élite du football allemand un an après l'avoir quitté. Dans l'optique de se renforcer, le club a annoncé jeudi la venue, en prêt depuis Arsenal jusqu'au terme de la prochaine saison, du défenseur central grec Konstantinos Mavropanos (22 ans).

L'attaquant ghanéen Mohammed Kudus s'est engagé pour cinq ans à l'Ajax Amsterdam, a annoncé le club néerlandais. Le joueur de 19 ans vient du club danois du FC Nordsjaelland, pour un transfert estimé à 9 millions d'euros. Kudus, qui était cité dans plusieurs clubs belges (Genk et La Gantoise notamment) est le troisième renfort de l'Ajax, après l'attaquant brésilien Anthony et le gardien néerlandais Maarten Stekelenburg. Mohammed Kudus compte deux caps en équipe du Ghana. Au cours des deux dernières saisons, il a joué 57 matches avec Nordsjaelland, marquant 14 buts et donnant 3 assists.



Le Stade de Reims a officialisé vendredi sur son site internet le départ de son capitaine Alaixys Romao, qui a résilié son contrat. L'international togolais de 36 ans (57 sélections) a résilié sa dernière année de contrat avec le club champenois, qui annonce une décision "dans un respect commun". Le joueur est désormais "libre de s'engager pour le projet de son choix".

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Francis Amuzu, l'ailier du RSC Anderlecht, a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec le club bruxellois, a annoncé jeudi le RSCA via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Amuzu, 20 ans, avait fait ses débuts professionnels le 22 décembre 2017 avec Anderlecht face à Eupen où il avait inscrit le seul but de la rencontre. La saison dernière, l'international espoir, dont le contrat courait jusqu'en 2022, a disputé 21 rencontres avec le RSCA et a inscrit trois buts.



Percy Tau a annoncé via son compte Twitter son départ du FC Bruges. L'attaquant sud-africain de 26 ans était loué cette saison aux Blauw & Zwart par le club anglais de Brighton & Hove Albion. "Je tiens à profiter de ce moment pour remercier les joueurs, le staff et les supporters pour ce prêt couronné de succès. Je te remercie, Club de Bruges", a tweeté Percy Tau. L'international sud-africain (21 sélections) était arrivé en prêt à Bruges l'été dernier, après avoir fait les beaux jours de l'Union Saint-Gilloise, aussi sous forme d'un prêt de la part de Brighton. Il avait été élu meilleur joueur de Proximus League (D1B) au terme de la saison 2018-2019. Tau retourne à Brighton, le club de Leandro Trossard, où il est sous contrat jusqu'en 2022. Il pourrait de nouveau être loué.



Laurens De Bock revient cette saison en Belgique. L'arrière latéral de 27 ans a été prêté un an à Zulte Waregem par le club anglais de Championship (D2) de Leeds United. L'Essevee dispose également d'une option d'achat. De Bock a été transféré du Club Bruges à Leeds en janvier 2018, mais il a eu peu de temps de jeu. Dès août 2018, il a été prêté une année à Ostende. La saison dernière, c'est d'abord à Sunderland en 3e division anglaise puis à l'ADO La Haye qu'il a évolué, là encore sous forme de prêt. Il est encore sous contrat avec Leeds jusqu'en 2022.