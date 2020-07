Proximus continuera à diffuser les matches de Jupiler Pro League des 5 prochaines saisons

(Belga) Proximus et Eleven Sports ont trouvé un accord qui permettra à Proximus de diffuser en direct tous les matches de Jupiler Pro League, mais aussi de D1B, des cinq prochaines saisons, a annoncé vendredi le groupe de télécom.

L'accord permettra aux clients Proximus de continuer à suivre l'intégralité de la Jupiler Pro League et de la D1B mais aussi de la Women's Super League, de la Supercup et de la Proximus eProleague pour les cinq saisons à venir. "Ce nouvel accord de distribution avec Eleven s'ajoute à la diffusion de l'UEFA Champions League dans son intégralité ainsi que la distribution des chaînes déjà existantes d'Eleven Sports qui diffusent les plus grands championnats européens de football et de nombreuses compétitions internationales", souligne Proximus dans un communiqué. Les trois nouvelles chaînes seront ajoutées en août à l'offre All Sports, dont le prix restera inchangé, précise par ailleurs Proximus. L'UEFA Champions League, sera quant à elle toujours diffusée exclusivement sur Proximus Sports. Cette offre de sport, que Proximus présente comme l'"une des plus large sur le marché", sera disponible sur tous les écrans via la plateforme Pickx de l'opérateur télécom. (Belga)