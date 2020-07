GP de Hongrie de F1: Mercedes au rendez-vous des essais, pas Red Bull

Après deux Grands Prix inauguraux en Autriche dominés par Mercedes, la Formule 1 compte, ce week-end en Hongrie, sur le réveil de Red Bull, qui n'est toutefois pas intervenu vendredi, lors d'essais libres gâchés par la pluie.

Dans l'intérêt du suspense, il serait bienvenu qu'il se produise d'ici aux qualifications samedi à 15h00 (13h00 GMT). En effet, comme l'explique entre autres le Team Principal de Ferrari, Mattia Binotto, "les positions sur la grille sont clés" sur le Hungaroring de Budapest, circuit peu favorable aux dépassements.

La séance d'essais de vendredi après-midi s'étant déroulée sous la pluie, une grande partie du plateau a choisi de ne pas mettre le nez dehors, ou presque, pour économiser les pneus. Ce sont donc, une fois n'est pas coutume, les chronos du matin qui font foi.

Ceux-ci sont tout à l'avantage de Mercedes: le plus véloce, le Britannique Lewis Hamilton, a devancé son équipier Valtteri Bottas de 86/1000e. Le Finlandais toutefois chaussé de pneus un cran plus tendres et donc plus rapides sur un tour.

La concurrence, à commencer par la Racing Point -motorisée par Mercedes- du Mexicain Sergio Pérez, est reléguée à plus de 5/10 sur des pneus plus tendres encore.

- Des Mercedes "assez rapides"... -

Pourtant attendues sur ce tracé qui favorise les appuis aérodynamiques plutôt que la puissance moteur, les Red Bull ne sont que 8e, avec le Néerlandais Max Verstappen à 1 sec 432/1000, et 13e avec le Thaïlandais Alexander Albon, à 1 sec 724/1000.

S'il se satisfait d'une voiture "qui a l'air assez rapide", le directeur technique de Mercedes, James Allison, ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué et fait remarquer que "Red Bull ne faisait manifestement pas tourner son moteur au même niveau de puissance. L'écart semble donc plus important qu'il ne l'est réellement."

Le chef ingénieur de Red Bull, Paul Monaghan, ne dit pas le contraire: "Notre mode moteur n'était pas équivalent à celui de Mercedes, donc nous avons pas mal à gagner en ligne droite. Et nous avons utilisé des pneumatiques différents. Avec des pneus qui se comportent mieux, notre vitesse en virage devrait bien augmenter."

Les averses attendues tout le week-end pourraient aussi créer quelques surprises, même si Hamilton apprécie particulièrement ces conditions. Il l'a encore démontré avec une pole magistrale en Autriche samedi dernier, complétée par une victoire sur le sec, dimanche.

- Et "plus raffinées" -

Sans oublier que le Hungaroring est son royaume: depuis ses débuts en 2007 (soit treize saisons), le sextuple champion du monde, qui assure piloter cette année une Mercedes "plus raffinée, la meilleure jusque-là", s'y est imposé à sept reprises (un record) et a signé six poles.

Seul Michael Schumacher a fait mieux avec sept positions de pointe, mais c'est un autre record de la légende allemande que le pilote Mercedes vise en 2020: celui de sept titres mondiaux.

Vainqueur du premier Grand Prix de la saison et deuxième du suivant, Bottas occupe la première place du championnat, avec six points d'avance, mais le paddock s'attend quasi-unanimement à voir cette situation rapidement renversée après la troisième manche de la saison, toujours courue à huis clos à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.

Hors circuit, d'ailleurs, 4997 tests de détection du Covid-19 ont encore été réalisés entre vendredi dernier et jeudi. Deux premiers cas positifs sont à signaler, ont annoncé la F1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Signe que le protocole sanitaire strict mis en place dans le paddock pour la reprise du championnat fonctionne, les deux personnes concernées n'étaient pas présentes lors des deux premiers GP en Autriche. Elles et leurs contacts proches ont été isolés, mais aucun ne tenait un rôle risquant d'impacter la tenue de l'épreuve hongroise, a-t-il été précisé à l'AFP.