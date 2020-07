Euromillions Basket League - Jalen Jenkins passe de Limbourg United à Anvers

(Belga) Les Giants d'Anvers ont officialisé vendredi l'arrivée de l'ailier américain Jalen Jenkins en provenance de Limbourg United où il était arrivé l'été dernier.

Jenkins, 25 ans, tournait à 10,4 points et 4,2 rebonds de moyenne la saison dernière avec les Limbourgeois en championnat. "C'est un joueur capable de créer son propre tir et qui est également très bon tireur à trois points (35,7% la saison dernière, ndlr.). Il viendra renforcer l'équipe dans la raquette la saison prochaine", a précisé le club anversois. Vainqueur de la Coupe de Belgique en mars face à Charleroi, Anvers évoluera en Eurocoupe la saison prochaine. Cette compétition, organisée par l'ECA, est la petite soeur de l'Euroligue, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ostende et Mons joueront en Ligue des Champions, une compétition organisée par FIBA Europe, l'instance européenne de basketball. (Belga)