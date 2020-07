Le KSV Roulers sauvé grâce à trois investisseurs dont... le Sporting Lisbonne

Le KSV Roulers est sauvé.

Le club jouera cette saison en 1re Nationale, le nouveau nom de la D1 amateur, grâce à trois nouveaux investisseurs parmi lesquels figure le Sporting Lisbonne, ont annoncé les Flandriens dénommés désormais "KSVR 2.0", samedi matin.

"Une trajectoire à long terme a été tracée et un business plan clairement défini pour les cinq prochaines années avec des objectifs clairs pour toutes les parties prenantes du club (équipe première, jeunes, académie, environnement sportif, personnel administratif, direction, supporters et sponsors)", a expliqué Diederik Degryse, le représentant des nouveaux propriétaires, et le président Yves Olivier dans un communiqué de presse.

Privés de licence pro, essentiellement pour raisons financières, les Roulariens ont été envoyés à l'étage inférieur. "Le KSVR veut retrouver le plus vite possible la place qu'il a perdue en Pro League et commencera la saison 2020-2021 en 1re Nationale avec ambition".

L'ancienne propriétaire la Chinoise Dai Xiu Li Hawken cède la gestion opérationnelle du club à cent pour cent à une nouvelle direction. Le staff technique de l'équipe première sera présentée lundi après-midi au Schiervelde Le mardi 8 septembre, le club présentera en détail à la presse le "KSVR 2.0".