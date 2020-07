Coronavirus - Trois joueurs de Lille absents contre Mouscron car positifs au Covid-19

(Belga) Après la victoire (1-2) à Mouscron, samedi en préparation, l'entraîneur de Lille Christophe Galtier a révélé que trois de ses joueurs, le Portugais Renato Sanches et les Français Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba, n'avaient pas fait le déplacement car ils ont contracté le Covid-19 durant la semaine de repos des Lillois, entre le 6 et le 13 juillet.

"Renato (le premier qui a connu des symptômes, ndlr) est au Portugal", a expliqué Galtier au quotidien français L'Equipe. "Il doit subir deux tests négatifs pour avoir l'autorisation de voyager. Quant aux deux Jonathan (Bamba et Ikoné), ils sont en France et ils vont reprendre rapidement avec l'effectif, probablement ce lundi." Juste avant la rencontre face à Mouscron, la reprise du club hurlu par Gérard Lopez, propriétaire du LOSC, a été officialisée. Lille a encore une rencontre de préparation programmée en Belgique, samedi prochain face au Club Bruges. (Belga)