Eddy Merckx meilleur cycliste de grands tours de tous les temps pour les fans d'Eurosport

(Belga) La chaîne Eurosport a organisé un grand sondage auprès de ses suiveurs amateurs de cyclisme. Eddy Merckx en est sorti vainqueur. Il a été désigné le meilleur coureur de grands tours de l'histoire parmi une liste de 32 coureurs. Présenté sous forme de tableau éliminatoire, il a successivement été préféré à Hugo Koblet, Sean Kelly, Miguel Indurain et en finale à Bernard Hinault.

Merckx a remporté 11 grands tours dans sa carrière : le Tour et le Giro à cinq reprises et la Vuelta. Par ailleurs, les lecteurs de "Peleton Magazine" ont désigné la saison 1972 comme la plus belle de l'histoire jamais réalisée par un coureur. Eddy Merckx y avait aligné 33 victoires dont 3 Monuments - son 5e Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège (plus la Flèche Wallonne) et le Tour de Lombardie - un doublé Giro-Tour et le record de l'Heure. (Belga)