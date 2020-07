Mercato: voici les rumeurs et transferts du 19/07

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Après l'annonce samedi du retour de Jorge Jesus au poste d'entraîneur, le Benfica Lisbonne fait encore parler au Portugal. Selon nos confrères du journal Record, le club lisboète souhaiterait frapper fort en s'offrant les services d'Edinson Cavani. Arrivé à son terme, le contrat de l'attaquant uruguayen n'a pas été renouvelé par le Paris Saint-Germain en juin dernier. El Matador est donc libre de s'engager où il veut. Cette situation permet à d'éventuels prétendants de s'épargner toutes indemnités de transfert. Un point positif pour le Benfica Lisbonne, second du championnat portugais derrière le FC Porto et donc en lice pour le troisième tour de qualification de la prochaine ligue des champions.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Les hautes prétentions salariales d'Edinson Cavani pourraient constituer un frein pour le club portugais. Cette saison marquée par la situation sanitaire a impacté la trésorerie des clubs. De plus, le meilleur buteur de l'histoire du PSG pourrait être courtisé par de nombreux clubs malgré ses 33 ans. Selon le média uruguayen Sport 890, la Roma avait déjà placer ses pions fin juin en proposant un salaire à la hauteur des espérances de l'ancien parisien.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Eupen a annoncé dimanche l'arrivée de Benoît Poulain. Le Français, 32 ans, était sans club depuis la rupture de son contrat à Kayserispor en janvier. Le défenseur, qui a signé un accord pour deux saisons, a été présenté à la presse samedi après la défaite 0-2 en match d'entraînement contre l'Union. Poulain a débarqué en Belgique pour la première fois en 2014 à Courtrai. Après une saison et demie comme titulaire chez les Kerels, il a rejoint le Club Bruges où il n'est pas devenu un incontournable. La direction n'a d'ailleurs pas prolongé son contrat arrivant à terme l'été dernier. Au total, il a joué 87 matchs officiels. Le défenseur a alors rejoint Kayserispor mais il a rompu son contrat en janvier parce qu'il n'était pas satisfait de la façon dont le club était géré. Après Amara Baby, Théo Defourny, Senna Miangue, Stef Peeters et Jonathan Heris, Benoît Poulain est le sixième nouveau venu à Eupen.

Mohamed Buya Turay va quitter Saint-Trond et rejoindre le club chinois de Habei China Fortune, a annoncé dimanche le club limbourgeois. Buya Turay a quitté Dalkurd, en Suède, pour les Canaris en 2018, à l'époque pour une somme record de 1,8 million d'euros, et a marqué dès ses débuts contre Lokeren. Mais ce solide départ n'a pas été suivi d'effet. L'attaquant de 25 ans, originaire de Sierra Leone, a disputé au total à peine sept matchs pour le STVV souvent incomplets. La saison dernière, il a été prêté au club suédois de Djurgardens IF. "Le STVV remercie Buya pour son engagement et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière", peut-on lire sur le site des Trudonnaires.