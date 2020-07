Lancer du poids: 3e meilleure performance de l'histoire pour Crouser

Le champion olympique du lancer du poids, l'Américain Ryan Crouser, a égalé samedi la troisième meilleure performance de l'histoire, avec un jet à 22,91 m lors d'un meeting régional d'athlétisme à Marietta (Géorgie), selon le site de World Athletics.

Engagé dans sa deuxième compétition de l'année, Crouser était visiblement en pleine forme. Il a enchaîné quatre jets de niveau mondial à 22,15 m, puis 22,24 m au troisième, 22,73 m au cinquième et enfin 22,91 m au dernier essai.

Cette nouvelle marque est meilleure d'un centimètre que son ancien record personnel (22,90 m) établi l'an dernier aux Mondiaux de Doha. Ce jour-là, il avait dû se contenter de la deuxième place dans le concours de poids le plus relevé de l'histoire.

Agé de 27 ans, Crouser est désormais au 3e rang de la hiérarchie mondiale de tous les temps, à égalité avec l'Américain Joe Kovacs, l'an dernier à Doha, et l'Italien Alessandro Andrei, en 1987. Il n'a plus devant lui que son compatriote détenteur du record du monde, Randy Barnes (23,12 m en 1990), et l'Allemand Ulf Timmermann (23,06 m en 1988).

Crouser avait débuté sa saison 2020 le 11 juillet par un jet de 21,87 m, dans ce même stade de Marietta, lors de l'ouverture des Summer Series de la fédération américaine.