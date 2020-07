MotoGP: victime d'une lourde chute, le champion du monde Marc Marquez s'en sort avec une fracture au bras droit

Marc Marquez, le sextuple champion MotoGP espagnol, souffre d'une fracture de l'humérus droit après sa spectaculaire chute lors du GP d'Espagne disputé dimanche sur le circuit de Jerez, a annoncé son écurie Honda.

Il a été transporté à l'hôpital de Barcelone pour y être opéré, a-t-on précisé de même source. "L'équipe médicale du MotoGP a confirmé qu'il n'y a pas d'autre traumatisme grave à la tête ou au thorax mais qu'il resterait en observation pendant 12 heures", a indiqué Honda dans un communiqué.

Le GP d'Espagne était la première épreuve du championnat du monde MotoGP 2020 remportée par le Français Fabio Quartararo. La suivante, le GP d'Andalousie, est prévue dimanche prochain sur ce même circuit de Jerez.

Remontée spectaculaire

L'Espagnol reste toutefois positif en rassurant ses fans sur les réseaux sociaux : "Parfois les choses ne se déroulent pas comme on l'attend mais le plus important est d'être de retour et d'aller de l'avant".

"J'espère que vous avez aimé mon retour", poursuit-il. En effet, avant sa chute, Marc Marquez était déjà allé à la faute en évitant la chute de peu. Relégué à la 18ème place à cause de cet incident, le champion du monde en titre a alors effectué un retour spectaculaire à la 3ème place avant de tomber à quelques tours de l'arrivée.

Il conclut sur Twitter : "Je dois maintenant subir une opération pour réparer ma fracture à l'humérus droit. Je vous promets que je serai de retour aussi vite que possible et encore plus fort".