Couple d'Angleterre - Chelsea se joue de Manchester United et rejoint Arsenal en finale

Chelsea s'est qualifié pour la finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, en battant 1-3 Manchester United, dimanche, en demi-finale, à Wembley.

La première période a été interrompue à plusieurs reprises car Kurt Zouma et Eric Bailly (40e) puis Harry Maguire (43e) et Anthony Martial (45e+8) ont eu besoin de l'intervention des soigneurs. Quand le match a repris, Olivier Giroud a dévié dans le but un centre de la droite de Cesar Azpilicueta (45e+11). Dès la reprise, Chelsea doublait la mise grâce à Mason Mount dont le tir des 30 mètres était mal négocié par De Gea (46e). Le but contre son camp de Harry Maguire, qui voulait devancer Antonio Rüdiger sur un centre de Marcos Alonso, mettait les 'Blues' à l'abri (74e). Manchester United réduisait l'écart sur un penalty de Bruno Fernandes, sifflé pour une faute de Callum Hudson-Odoi sur Martial (85e). Michy Batshuayi ne figurait pas dans la sélection de Chelsea. Chelsea affrontera Arsenal, vainqueur (2-0) samedi du tenant du titre, Manchester City, en finale le 1er août à Wembley. Les 'Blues' tenteront de remporter une neuvième FA Cup, deux ans après leur dernier succès. Arsenal détient le record avec 13 victoires, la dernière en 2017.