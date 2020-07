Serie A - La SPAL première équipe reléguée

(Belga) Battue 2-1 par Brescia, dimanche, lors de la 34e journée du championnat d'Italie, la SPAL ne peut plus éviter la relégation en deuxième division.

Le match opposait les deux derniers du classement. La SPAL a ouvert le score grâce à Bryan Dabo (42e). Jaromir Zmrhal (69e et 90e+3) a réalisé un doublé en seconde période pour renverser la situation en faveur de Brescia et envoyer la SPAL en Serie B. La Società Polisportiva Ars et Labor, basée à Ferrare, s'était hissée en Serie A en Serie A en 2017. Après une 17e et une 13e places au classement final, la SPAL n'a pas réussi à se maintenir une troisième saison de suite. Déjà en mauvaise posture avant l'arrêt de la saison provoqué par le coronavirus, la SPAL, avec l'ancien gardien de Bruges Karlo Letica dans les buts, n'a pas gagné le moindre match depuis la reprise, ne prenant qu'un point en huit matchs. A quatre journées de la fin, le club est lanterne rouge avec 19 unités, 14 de moins que Genoa (33 points), 17e et premier sauvé, qui a réalisé une excellente opération en battant 2-1 Lecce, le 18e (29 points). Brescia (24 unités) ne s'est offert qu'un sursis, car avec neuf longueurs de retard sur Genoa et seulement quatre journées à disputer, sa situation semble compromise. (Belga)