La Liga - Lionel Messi meilleur buteur du championnat pour la 7e fois, un record

(Belga) Lionel Messi a remporté dimanche le classement des buteurs du championnat d'Espagne pour la septième fois de sa carrière, un record. L'Argentin, auteur d'un doublé dimanche à Alaves lors du large succès du FC Barcelone, termine avec 25 buts. Karim Benzema (21 buts) n'a pu combler son retard alors que le Real Madrid a partagé 2-2 à Leganes en soirée. L'attaquant espagnol de Villarreal Gerard Moreno (18 buts) a pris la troisième place.

Messi avait déjà été 'Pichichi' de la Liga en 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 et 2019. Avec sept succès, il devient ainsi le seul détenteur du record, laissant derrière lui Telmo Zarra, vainqueur à six reprises du classement des buteurs entre 1945 et 1953 avec l'Athletic Bilbao. "Les récompenses et les objectifs personnels sont secondaires. Cela pourrait devenir un record important, parce que ça pourrait faire sept trophées. Mais j'aurais préféré que ça vienne avec un titre en Liga", avait réagi le capitaine blaugrana au sortir de son match à Alavés, dimanche, alors que Benzema devait encore jouer son match. (Belga)