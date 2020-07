Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku permet à l'Inter d'arracher un partage à l'AS Rome

(Belga) Romelu Lukaku a permis à l'Inter Milan d'arracher un partage 2-2 sur la pelouse de l'AS Rome, dimanche, lors de la 34e journée du Championnat d'Italie

Absent lors des deux derniers matchs en raison d'une gêne musculaire, Lukaku retrouvait une place de titulaire. Stefan de Vrij a donné l'avantage à l'Inter de la tête (15e). Leonardo Spinazzola (45e+1) et Henrikh Mkhitaryan (57e) ont renversé la situation pour la Roma. A trois minutes du terme, l'Inter a hérité d'un penalty suite à une maledresse de Spinazzola, qui, en loupant le ballon, a donné un coup à Victor Moses. Lukaku n'a pas tremblé des onze mètres, inscrivant son 21e but de la saison. Seuls Ciro Immobile (29) et Cristiano Ronaldo (28) ont fait mieux. Avec ce résultat, l'Inter (72 points) revient provisoirement à cinq points de la Juventus, qui reçoit la Lazio (69) lundi dans le choc de cette journée. La Roma (58 points) est cinquième. Ce partage signifie que l'Inter et l'Atalanta, troisième avec 71 points, sont désormais assurés de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. (Belga)